Нурай Гюнгер: Это еще раз демонстрирует братство Азербайджана и Турции

В Армении я продемонстрировала силу единства Азербайджана и Турции: «Одна нация, два государства».
Об этом член сборной Турции Нурай Гюнгер, победитель чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване, заявила журналистам в Международном аэропорту Гейдара Алиева в Баку.
23-летняя спортсменка, завоевавшая на первенстве континента две золотые и одну бронзовую медали, поблагодарила за радушный прием: “Это еще раз демонстрирует братство Азербайджана и Турции» (цитата по Report).
Гюнгер поблагодарила фанатов из Азербайджана, поддерживавших ее во время соревнований: “Я посвящаю свои медали азербайджанскому народу”.