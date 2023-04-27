Нурай Гюнгер: Это еще раз демонстрирует братство Азербайджана и Турции

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В Армении я продемонстрировала силу единства Азербайджана и Турции: «Одна нация, два государства».

Об этом член сборной Турции Нурай Гюнгер, победитель чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване, заявила журналистам в Международном аэропорту Гейдара Алиева в Баку.

23-летняя спортсменка, завоевавшая на первенстве континента две золотые и одну бронзовую медали, поблагодарила за радушный прием: “Это еще раз демонстрирует братство Азербайджана и Турции» (цитата по Report).

Гюнгер поблагодарила фанатов из Азербайджана, поддерживавших ее во время соревнований: “Я посвящаю свои медали азербайджанскому народу”.