Убит член Совета экспертов Ирана

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Член Совета экспертов Ирана (специальный государственный орган в Иране, который избирает духовного лидера исламской республики — прим.) Аббас Али Сулеймани убит в среду в провинции Мазандеран, расположенной на севере страны. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, преступление совершено в городе Бабольсер. Полиция задержала нападавшего, который совершил покушение на политика. Силы безопасности Мазандерана подтвердили факт убийства, однако мотивы преступления пока не раскрываются.

Сулеймани вплоть до недавнего времени занимал должность представителя духовного лидера Ирана, аятоллы Хаменеи, в городе Кашан в провинции Исфахан (центр страны), а также в провинции Систан и Белуджистан (юго-восток исламской республики).