Радев: Президент Алиев доказал, что Азербайджан является надежным торговым партнером

Президент Алиев доказал, что Азербайджан является надежным торговым партнером.
Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев 25 апреля на церемонии подписания в Софии «Меморандума о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)». Его слова приводит «Азертадж».
Отметив, что уже больше года Азербайджан согласно контракту, подписанному более десяти лет назад, осуществляет надежные поставки в Болгарию, президент Румен Радев сказал: «Несмотря на все глобальные политические факторы, Азербайджан строго соблюдает условия контракта. Азербайджан является стратегическим партнером не только Болгарии, но и Европейского Союза. Это было подтверждено подписанием в июле прошлого года Меморандума о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Европейской комиссией в энергетической сфере, в частности, о поставках дополнительных объемов газа в Европейский Союз».