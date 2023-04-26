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Радев: Президент Алиев доказал, что Азербайджан является надежным торговым партнером

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Президент Алиев доказал, что Азербайджан является надежным торговым партнером.

Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев 25 апреля на церемонии подписания в Софии «Меморандума о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)». Его слова приводит «Азертадж».

Отметив, что уже больше года Азербайджан согласно контракту, подписанному более десяти лет назад, осуществляет надежные поставки в Болгарию, президент Румен Радев сказал: «Несмотря на все глобальные политические факторы, Азербайджан строго соблюдает условия контракта. Азербайджан является стратегическим партнером не только Болгарии, но и Европейского Союза. Это было подтверждено подписанием в июле прошлого года Меморандума о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Европейской комиссией в энергетической сфере, в частности, о поставках дополнительных объемов газа в Европейский Союз».

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