Фирмы Пригожина заработали рекордные суммы на контрактах с Минобороны за год войны

151 Просмотров

Фирмы основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина заработали рекордные суммы на контрактах с Минобороны за год войны. Об этом сообщает проект «Можем объяснить» со ссылкой на финансовую отчетность компаний.

Больше всего заработать удалось фирме «Радиус» — 672 млн рублей (против 294 млн годом ранее). Эта фирма занимается поставками продовольствия Министерству обороны РФ. Выросла прибыль и другой компании, которая работает на рынке питания военных под названием «Главная линия». Она заработала более 618 млн рублей (против 295 млн в 2021-м). Компания «Мегалайн», занимающаяся строительством военных городков для Минобороны, в конце 2022 года получила прибыль в 411 млн рублей (против 257 млн в 2021-м).

Доходы компаний Пригожина растут на фоне исков от Минобороны. За 2022 год «дочка» Минобороны — «Военторг» — подала к компаниям Пригожина исков на 100 млн рублей за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.