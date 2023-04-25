Сиярто: Самое эффективное решение энергокризиса — это поставка азербайджанского газа в Европу

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Самое эффективное решение энергетического кризиса — это поставка азербайджанского газа в Европу.

Об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто на церемонии, посвященной подписанию в Софии меморандума о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между компаниями Булгартрансгаз (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ Венгрия), EURSTREAM (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), передает Trend.

«Мы зависим от других источников. Поэтому для нас важна диверсификация», — сказал он.