Сиярто: Самое эффективное решение энергокризиса — это поставка азербайджанского газа в Европу

Самое эффективное решение энергетического кризиса — это поставка азербайджанского газа в Европу.
Об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто на церемонии, посвященной подписанию в Софии меморандума о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между компаниями Булгартрансгаз (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ Венгрия), EURSTREAM (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), передает Trend.
«Мы зависим от других источников. Поэтому для нас важна диверсификация», — сказал он.