«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

Азербайджан снова отправил гумпомощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше (фото)

84a180da c9b7 3100 a421 e07bfb16467c

Фонд поддержки азербайджанской диаспоры при Госкомитете по работе с диаспорой и Федерация турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) организовали кампанию по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше.

Об этом сообщили в Госкомитете.

Губернатор Кахраманмараша Омар Фарук Джошгун и председатель муниципалитета Кахраманмараша Хайреттин Гюнгер встретились с прибывшими из Азербайджана гостями и представителями диаспоры. На встречах приняли участие представители Госкомитета по работе с диаспорой, Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, TADEF и др.

В ходе встреч было отмечено, что Азербайджанское государство, а также диаспорские организации всегда находятся рядом с братским турецким народом.

Транспортные средства с гумпомощью уже доставлены из Стамбула в Кахраманмараш.

Теги:
Из этой рубрики
dojd
Общество

Завтра в Баку будет дождь

2023/04/25, 13:01
84a180da c9b7 3100 a421 e07bfb16467c
Общество

Азербайджан снова отправил гумпомощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше (фото)

2023/04/25, 12:31
razi nurullayev
Общество

Рази Нуруллаев: Откажитесь от своего мандата!

2023/04/25, 12:17
Fazail Ragim Agamaly
Общество

Фазаил Агамалы предложил дисциплинарной комиссии осудить интервью Вахида Ахмедова

2023/04/25, 11:56
Общество

Какие дороги в Баку будут открыты во время проведения «Формулы 1»?

2023/04/25, 11:17
bilasuvar7
Общество

В Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека, двое доставлены в ожоговый центр

2023/04/25, 10:15
silah sursat 250423
Общество

В Агджабединском районе обнаружены боеприпасы

2023/04/25, 10:01
yawar aliev oon
Общество

Письмо Яшара Алиева Гутерришу опубликовано в качестве документа Генассамблеи и Совбеза ООН

2023/04/25, 09:16
bilasuvar1
Общество

Продолжаются поисковые работы на месте взрыва в Билясуваре (обновлено, фото, видео)

2023/04/25, 00:31