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Рази Нуруллаев: Откажитесь от своего мандата!

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С осуждающим заявлением относительно интервью депутата Вахида Ахмедова сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса выступил и Рази Нуруллаев, сообщает Minval.az.

«Я категорически против унижения  депутатом Вахидом Ахмедовом своих коллег в интервью невоспитанному человеку. Я расцениваю это его интервью и его взгляды как явную угрозу парламенту и депутатам», — сказал Рази Нуруллаев.

По его словам, Вахид Ахмедов перебирает депутатов: кто хороший, кто плохой: «Получается, что все сидящие здесь депутаты, кроме 2-3 человек, являются предателями, врагами народа, избраны фальшиво. В таком случае, что здесь делаете вы? Откажитесь от своего мандата и встаньте рядом с Али Керимли! Он игнорирует труды Сахибы Гафаровой, тогда как она так много сделала для нашего государства».

«В этой стране оппозицией был Али Керимли. 30 лет раздает оппозиционные паспорта, а сам со своим паспортом дальше Баладжары не ушел. Сейчас этим начал заниматься Вахид Ахмедов. Не понимаю, по какому праву вы даете политическую оценку представленным в парламенте политическим партиям? Очень сожалею, что сегодня нам приходится делить  с такими, как Вахид Ахмедов, не признающими депутатов и оценивающими их свысока»,-  сказал Нуруллаев.

 

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