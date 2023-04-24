Комиссар СЕ резко осудила публикацию фото азербайджанского солдата под пытками

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович назвала распространение в социальных сетях фото подвергшегося пыткам азербайджанского солдата зверством.
С этим заявлением она выступила в понедельник во время весенней сессии Совета Европы в Страсбурге, уточняет «Репорт».
Она отметила, что азербайджанцы подвергались пыткам не только во время последней войны.
«Распространение в социальных сетях изображения подвергшегося пыткам азербайджанского солдата с упоминанием имени унижает как его самого, так и его семью», — сказала Д.Миятович.