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Комиссар СЕ резко осудила публикацию фото азербайджанского солдата под пытками

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Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович назвала распространение в социальных сетях фото подвергшегося пыткам азербайджанского солдата зверством.

С этим заявлением она выступила в понедельник во время весенней сессии Совета Европы в Страсбурге, уточняет «Репорт».

Она отметила, что азербайджанцы подвергались пыткам не только во время последней войны.

«Распространение в социальных сетях изображения подвергшегося пыткам азербайджанского солдата с упоминанием имени унижает как его самого, так и его семью», — сказала Д.Миятович.

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