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Нидерланды закрыли посольство в Хартуме

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Нидерланды закрыли посольство в Судане и принимают усилия для эвакуации своих граждан из республики. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

«Посольство закрыто, работа продолжится, насколько это возможно, из региона и Нидерландов», — информировал он.

Также в письме, направленном национальному парламенту, министр отметил, что МИД совместно с Минобороны и международными партнерами принимает усилия для эвакуации граждан из Судана. Речь идет приблизительно о 150 человеках, в числе которых шесть дипломатов. Утром им было сообщено о необходимости подготовиться к эвакуации, взяв с собой лишь документы, медикаменты и самые необходимые вещи. Время и место эвакуации держатся в секрете из соображений безопасности.

В настоящее время в Иордании находятся два голландских военно-транспортных самолета, которые принимают участие в операции, с сотрудниками МИД и Минобороны, а также медицинским персоналом.

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