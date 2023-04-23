Тегеран и Москва сходятся в подходах по решению региональных проблем

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Отношения Ирана и России выходят на новый уровень, обе страны сходятся в подходах по решению региональных и международных проблем, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, сообщает РИА Новости.

«Сегодня отношения Исламской Республики Иран и Российской Федерации выходят на новый уровень… Мы входим в сферу тесного взаимодействия между двумя странами… У нас с вами сегодня сходные подходы к (решению) региональных и международных проблем», – сказал Джалали на XV Российской универсиаде по персидскому языку и литературе, состоявшейся накануне в Институте стран Азии и Африки в Москве.

Посол в своей речи отметил важность роли специалистов из Ирана и России, владеющих русским и персидским языками, а также подчеркнул соседство и огромный потенциал двух стран в качестве предпосылок для развития хороших отношений между ними.

По словам Джалали, Иран со времени Исламской революции 1979 года, главным посланием которой для общества стала независимость, борется с теми государствами, которые вмешиваются в дела других. Сегодня, отметил он, Россия в лице своего народа и руководства пришла к тому же: она хочет быть «могущественной, сильной, независимой страной, имеющей вес на международной арене», в этом, по его мнению, «наши подходы близки».