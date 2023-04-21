Казахстан в 6 раз нарастил экспорт нефти в обход России через Азербайджан

195 Просмотров

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, Казахстан продолжает наращивать экспорт нефти в обход России.

По итогам первого квартала казахстанские нефтяные компании поставили на внешние рынки 163,4 тысячи тонн нефти по Транскаспийскому морскому маршруту — из порта Актау в Баку, сообщает Reuters.

По сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт в обход традиционного для Казахстана порта Новороссийска увеличился в 6 раз.

Россия неоднократно блокировала вывоз казахстанской нефти через Черное море, где находится экспортный терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), ссылаясь на экологические риски и поиски мин времен Второй мировой войны.

Сейчас терминал КТК работает штатно, однако казахстанские компании опасаются продавать сырье через российские порты, так как это станет нарушением санкций.