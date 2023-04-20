Россия просит Азербайджан прекратить ввоз куриных лап. Причина в Иране

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Россельхознадзор обратился в компетентное ведомство Азербайджана с просьбой приостановить ввоз и транзит куриных лап по территории России.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Россельхознадзор обратился в Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики с просьбой приостановить с 24 апреля 2023 года сертификацию куриных лап, предназначенных для российских получателей», — отмечается в сообщении.

С этой же даты служба запрещает транзит такой продукции по территории России. Как пояснили в Россельхознадзоре, причиной ограничений стали поступившие в ведомство сведения об отгрузках азербайджанским птицеводческим предприятием ООО «Суназ» куриных лап с иранской организации, которая находится в очаге высокопатогенного гриппа птиц. Данная азербайджанская компания за истекший период 2023 года отправила транзитом через территорию России в Беларусь более 1 тыс. тонн указанной продукции.

Такие меры будут действовать до предоставления в Россельхознадзор документов, подтверждающих азербайджанское происхождение, биологическую и пищевую безопасность поставляемой продукции.

Российское ведомство также обратилось в ветеринарную службу Беларуси с просьбой подтвердить доставку грузов, добавляется в сообщении.