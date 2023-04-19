Армения помогает России бомбить Украину, но Вашингтон, Брюссель и даже Киев «закрыли на это глаза»

253 Просмотров

В одном из своих последних публикаций, как уже сообщал Minval, американское издание The New York Times (а оно на минуточку напомним, является изданием, позиционирующим себя как «свет» журналисткой объективности и беспристрастности) опубликовало статью, где говорилось о том, что «Россия через Армению обходит западные санкции, закупая через другие страны чипы и прочие электронные компоненты, необходимые для производства оружия».

В одном из документов независимой группы Conflict Armament Research, исследующей российское оружие, содержится информация о том, что в 2022 году Армения импортировала на 515% больше чипов и процессоров из США и на 212% больше из Европейского Союза, чем в 2021 году. Затем Армения экспортировала 97% этой продукции в Россию.

Еще в 2018 году президент США вышел из «ядерной сделки» с Ираном и начал вводить санкции в отношении него. В 2019 году президент США ввел повторные санкции в отношении Ирана, что позволяет теперь США автоматически вводить санкции против тех стран, банков, компаний, военных, гражданских и прочих, которые торгует с Ираном. Даже Китай в таких условиях начал осторожничать в торговле с Ираном.

К примеру, если взять «дело Рзы Зарраба», который занимал высокую должность в турецком Halk Bank. Напомним, что этот банк — седьмой по величине в Турции и американцы чуть не уничтожили его. Вопрос был закрыт на политическом уровне при дипломатических усилиях Рэджепа Тайипа Эрдогана, а сам президент Турции попал в немилость Барака Обамы, и отношения Анкары и Вашингтона начали ухудшаться.

Однако Армении можно все. То ли эта страна объявлена офшорной зоной, хотя таких сообщений нет, то ли сами американцы и европейцы через Армению помогают России, что больше смахивает на конспирологию, но другого адекватного ответа нет. Поскольку на Ереван не оказывается никакого давления ни со стороны Вашингтона, ни со стороны Брюсселя и Лондона. Но самое поразительное то, что нет ни единого комментария по этому поводу, даже с украинской стороны.

Конечно же, международное армянство сильно, оно всегда активно пользовалось Арменией и ее финансовым сектором в качестве «прокладки», однако тут идет почти мировая война с риском перерасти в ядерную. Любопытно, если бы Азербайджан начал закупать у США микрочипы для военных нужд в таком количестве, то у нас спросили бы: «Ребята, а что вы там производите?». Вероятнее всего, из США, а точнее ее министерства финансов прилетел бы какой-то чиновник пятого ранга, отчитал бы весь экономический сектор Азербайджана, передал бы маленький конвертик с предупреждением. Однако Азербайджан не подпускает российский бизнес, банки и прочее на пушечный выстрел, и не участвует во всяких сомнительных махинациях.

Мы обратились к семи- восьми украинским экспертам, однако тема чипов для ракет, которые Россия получает через Армению, и которыми потом атакуют украинскую армии, жилые объекты, гражданское население и критическую инфраструктуру, им, по их словам, «неинтересна». От слова «совсем». Более того, редакция связалась с Посольством Украины в Азербайджане, но там на наш запрос пока не ответили.

Тут ничего не остается, кроме как развести руками и спросить: А разве так можно было? Ну хорошо.

Ниджат Гаджиев