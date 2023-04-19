The New York Times: Россия закупает на Западе микросхемы для оружия через Армению

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Россия обходит западные санкции, закупая через другие страны чипы и прочие электронные компоненты, необходимые для производства оружия. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Журналисты пишут, что в конце марта 2023 года чиновники США и Евросоюза обменялись информацией о «запрещенных технологиях на миллионы долларов, которые проникают сквозь щели их оборонных систем на территорию России».

Они отметили, что их компоненты попадают в Россию, в частности, через Армению.

По словам западных чиновников, россиянам удается получать даже некоторые «чувствительные» категории микросхем и других электронных компонентов, которые, по их мнению, «критически важны» для изготовления оружия, в частности крылатых ракет, которыми российская армия наносит удары по Украине.

После резкого падения сразу после вторжения в Украину российский импорт микросхем снова начал расти, особенно из Китая. По данным аналитического центра Silverado Policy Accelerator, импорт в период с октября по январь ежемесячно составлял 50% и больше среднего довоенного уровня, пишет издание.

Кроме того, в одном из документов независимой группы Conflict Armament Research, исследующей российское оружие, содержится информация о том, что в 2022 году Армения импортировала на 515% больше чипов и процессоров из Соединенных Штатов и на 212% больше из Европейского Союза, чем в 2021 году. Затем Армения экспортировала 97% этой продукции в Россию.

Представители администрации Байдена заявляют, что поставки в Россию и Беларусь электронного оборудования упали на 41% в период с 2021 по 2022 год, поскольку США и их союзники расширили санкции по всему миру.