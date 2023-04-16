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В Иране завершился судебный процесс по делу о сбитом украинском самолете

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В Иране завершился судебный процесс по делу о сбитом в небе над Тегераном в январе 2020 года самолете, принадлежащем украинским международным авиалиниям, сообщает ISNA.

Главный обвиняемый приговорен к 13 годам лишения свободы..

Отмечается, что приговор по делу о крушении украинского самолета был вынесен после трех лет расследования и 20 судебных заседаний.

Отметим, что украинский самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года.

В результате погибли 176 человек. Среди них были граждане Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Канады, Украины и Швеции.

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