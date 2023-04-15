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Министр: Наши спортсмены заперты в ереванской гостинице без доступа к СМИ

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В столице Армении Ереване во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2023 года был совершен варварский акт, сожжен флаг Азербайджана.

Об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Он сказал, что это совершенно неприемлемо и показывает, что Армения не готова принимать подобные мероприятия:

«Поскольку Ереван не может обеспечить безопасность наших спортсменов, азербайджанская делегация не будет участвовать в соревнованиях, и ожидается их возвращение на родину. Армения должна обеспечить безопасное возвращение наших спортсменов, но теперь они заперты в гостинице без доступа к СМИ. Мы призываем международное сообщество и международные спортивные организации резко осудить это варварское действие. Мы также призываем Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении. Считаем, что этот инцидент свидетельствует о неспособности Армении проводить международные спортивные соревнования и обеспечивать безопасность спортсменов».

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