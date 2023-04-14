Анчелотти покорился рекорд Дель Боске

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Карло Анчелотти в очередной раз внес свое имя в историю футбола. На этот раз итальянский специалист установил новое достижение в мадридском «Реале». Он вышел на первое место по количеству побед во главе «королевского клуба» в Лиге чемпионов.

Произошло это после победы «Реала» над «Челси» (2:0) в первом матче 1/4 финала. Таким образом, всего под руководством 63-летнего итальянца клуб сыграл 47 матчей в самом престижном клубном футбольном турнире Европы, и в 35 поединках уходил с поля победителем.

Еще никто в истории мадридского клуба не приносил «бланкос» больше побед в Лиге чемпионов. До этого Анчелотти делил первое место по количеству побед с другим легендарным тренером «Реала» Висенте Дель Боске. Испанец в свое время выиграл 34 из 60 матчей в Лиге чемпионов.