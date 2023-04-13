Азербайджан возбудил уголовное дело по факту пыток нашего военнослужащего в Армении

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Генеральная прокуратура республики распространила сообщение по факту пыток военнослужащего ВС Азербайджана и заявила, что в связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 115.2 (истязание, жестокое или бесчеловечное обращение с пленными) УК АР.

Как передает Minval.az, на страницах СМИ и социальных сетей сообщается о пленении Ахундова Гусейна Ахлиман оглу (2003 г.р.), пропавшего без вести на территории Шахбузского района Нахчыванской АР в связи с ограниченной видимостью из-за плохих погодных условий. В результате Ахундов был захвачен в Армении, где ему связали руки и подвергли пыткам.

«Заявляем, что в целях привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших противоправные действия в отношении граждан Азербайджана, будет обеспечено направление заявлений в соответствующие органы иностранных государств и сотрудничество с международными организациями для наказания этих лиц», — говорится в сообщении.