Участника Отечественной войны запытали до смерти в Сальянской тюрьме

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Возбуждено уголовное дело по факту смерти заключенного в Сальянской тюрьме № 5, произошедшего в феврале этого года.

Информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, по факту смерти 28 февраля 2023 года Субхана Агаева, отбывавшего наказание в исправительном учреждении № 5, в прокуратуре Сальянского района возбуждено уголовное дело по ст. 293.2 (пытки, совершенные должностным лицом государственного органа в связи с выполнением своих служебных обязанностей, или лицом, выступающим в этом качестве, либо с его подстрекательства или согласия, либо другими лицами при его осведомленности) УК Азербайджана.

В настоящее время предварительное следствие по делу продолжается.

Отметим, что житель Сальянского района, участник Отечественной войны Субхан Агаев признан виновным в совершении кражи и приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в январе этого года. В начале февраля он был помещен в Сальянскую тюрьме № 5 и умер там 28 февраля.

В обращениях, распространяемых в социальных сетях родственниками С.Агаева, указывалось, что он подвергался насилию в колонии.