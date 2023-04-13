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Разведка предупредила руководство Израиля: «Мы ближе к войне, чем к миру»

vooruzhennye sily izrailya

Несколько дней назад военная разведка предупредила политическое руководство, что вероятность войны в данный момент выше, чем вероятность затишья. По оценкам АМАН, по завершении месяца Рамадана не станет спокойней, напряжение не ослабнет, и это может привести к войне.

По оценке разведслужбы, не следует торопиться с жестким ответом ХАМАСу, «Хизбалле» и иранским сателлитам в Сирии, чтобы охладить взрывоопасное напряжение, возникшее вокруг Храмовой горы.

По данным разведки, напряженность вокруг мечети Аль-Акса влияет на различные арены и усиливает эффект подстрекательства против Израиля в социальных сетях. Кроме того, враги Израиля отмечают уход Соединенных Штатов с Ближнего Востока, что включает передислокацию современных самолетов из региона и замену их на более устаревшие модели. Это изменение ослабляет силу сдерживание Израиля, наряду с переключением США на растущую угрозу со стороны Китая и России.

В АМАНе отмечают, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи год назад решил отомстить за действия Израиля против режима в Тегеране. По оценкам разведслужбы, иранский лидер требует жесткой реакции на убийства и нападения, приписываемые Израилю, и поэтому иранцы прилагают усилия, чтобы перенести террористические атаки на территорию Израиля. На данном этапе, по тем же оценкам, иранцы не справляются со своей миссией, но продолжают оказывать давление со стороны Ирака, Сирии, Ливана, Газы и даже Иудеи и Самарии.

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