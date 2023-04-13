Трамп допустил, что за утечкой секретных документов США может стоять Байден

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Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что за утечкой секретных документов Пентагона и американской разведки может стоять действующий глава администрации США Джо Байден. Соответствующую публикацию Трамп разместил в среду в своей социальной сети Truth Social.

«Худшая в истории США утечка разведданных», — написал Трамп, отметив, что США «еще никогда не подвергались такому унижению». «Спецпрокурору следует провести расследование в отношении Байдена, возможно, он стоит за утечкой. Меня бы не удивило ничто из того, что касается этой группы», — отметил Трамп.