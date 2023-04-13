«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Армия

Ллойд Остин заявил о наличии «отличного плана» для наступления ВСУ

ostin1

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина остается уверенной в своей способности начать контрнаступление против России, не смотря на сообщения после «утечки» документов Пентагона. Об этом он сказал во время брифинга.

Остин рассказал, что перед этим поговорил с украинским коллегой Алексеем Резниковым и тот «чувствует, что они находятся в достаточно хорошей позиции». По его словам, США продолжат помогать, чтобы Украина «могла и дальше быть успешной, когда бы не решили начать наступательные операции».

«У них есть отличный план для начала, но только президент Владимир Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана. Я абсолютно уверен, что они будут делать то, что делают большие лидеры: они будут бороться с врагом, а не руководствоваться конкретным планом», — сказал Остин.

Он подчеркнул: для дальнейшего успеха ВСУ имеют «значительные возможности».

Теги:
Из этой рубрики
leopard3
Армия

Испанские «Леопарды» до конца месяца будут отправлены в Украину

2023/04/13, 00:45
ostin1
Армия

Ллойд Остин заявил о наличии «отличного плана» для наступления ВСУ

2023/04/13, 00:17
oruj3
Армия

Исламабад предоставит Киеву 230 контейнеров с военным снаряжением

2023/04/12, 23:35
usa armi
Армия

Военным США запрещено первыми атаковать россиян, заявил Херш

2023/04/12, 22:23
su 27
Армия

Россия подняла Су-27 для сопровождения немецкого самолета

2023/04/12, 21:27
ukr voen9
Армия

Украинские защитники отбили 34 атаки врага

2023/04/12, 19:53
azeri komandos1
Армия

Азербайджанские коммандос готовы к выполнению задач на море и на суше (фото)

2023/04/12, 18:15
Screenshot 38
Армия

The Washington Post: Украина отложила большое контрнаступление

2023/04/12, 17:52
minobor1 2
Армия

Mинобороны: В результате вчерашней провокации ранены 4 азербайджанских военнослужащих

2023/04/12, 13:52