Иранская делегация прибыла в Саудовскую Аравию для открытия посольства

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В среду, 12 апреля, иранская делегация прибыла в Саудовскую Аравию для открытия посольства. Об этом сообщает Reuters.

Иранское посольство в Эр-Рияде открыло двери впервые за семь лет в рамках соглашения о восстановлении связей.

«Иранская делегация примет необходимые меры в Эр-Рияде и Джидде для открытия посольства и генерального консульства», — сообщил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани.

Ожидается, что в четверг, 13 апреля, саудовская делегация прибудет в Тегеран для открытия своей дипломатической миссии.