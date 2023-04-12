В среду, 12 апреля, иранская делегация прибыла в Саудовскую Аравию для открытия посольства. Об этом сообщает Reuters.
Иранское посольство в Эр-Рияде открыло двери впервые за семь лет в рамках соглашения о восстановлении связей.
«Иранская делегация примет необходимые меры в Эр-Рияде и Джидде для открытия посольства и генерального консульства», — сообщил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани.
Ожидается, что в четверг, 13 апреля, саудовская делегация прибудет в Тегеран для открытия своей дипломатической миссии.