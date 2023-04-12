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Российская ракета поразила условную цель в Казахстане

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Кремлевское информационное агентство РИА Новости указали, что Минобороны России провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Говорится, что боевая часть ракеты поразила заданную цель в неназванном казахстанском полигоне.

Минобороны России заявило, что целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

«Этот пуск позволил подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения», – пояснили в министерстве.

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