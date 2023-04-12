СМИ: Иран начал секретные переговоры с КНР, чтобы помочь России с ракетами

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Иран начал секретные переговоры с КНР и Россией по закупке топлива для ракет, используемых российской армией в войне в Украине, сообщает американский журнал Politico.

Как утверждает источник издания в посольских кругах, в Пекине иранский дипломат Саджад Ахадзаде договорился о закупке у российских и китайских компаний перхлората аммония, используемого для производства твердотопливных ракет, которые Иран поставляет российской армии.

По версии издания, эта схема позволяет Пекину через иранское посредничество существенно помочь Москве в конфликте в Украине в обход санкций ООН и без ведома торговых партнеров на Западе, портить отношения с которыми не в интересах КНР.