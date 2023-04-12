В Гейгеле бывший зек сжег два дорогих автомобиля

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В отдел полиции Гейгельского района поступила информация о возгорании легковых автомобилей BMW и Porsche на улице А.Гаджиева.

Как сообщили в МВД, на место незамедлительно прибыли сотрудники районного отдела полиции и Государственной противопожарной службы МЧС. Пожар был потушен сотрудниками МЧС, пострадавших нет.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции по «горячим следам», по подозрению в совершении поджога задержан житель района, ранее судимый Фарид Гаджиев.

По факту продолжается расследование.