Ученый не верит в отправку Маском человека на Марс

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Илон Маск озвучивает даты возможного полета человека на Марс, чтобы они находили отклик среди молодежи, но для решения этой задачи может потребоваться гораздо больше времени, приводит РИА Новости слова научного руководителя, директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олега Орлова.

«Здесь есть два подхода. Первый — осторожно-поступательный, который я пытаюсь вести. Второй — это подход господина Маска, который сказал, что человек с Земли будет на Марсе через достаточно ограниченное количество лет», — сказал Орлов.

Но Маск — великий менеджер и понимает, что надо ставить великие задачи в тот диапазон времени, который понятен нынешнему поколению и кажется досягаемым, добавил ученый.

При этом он призвал в таких сложных технических вопросах «стремиться к лучшему, но двигаться постепенно».