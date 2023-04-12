Немусульманам до конца Рамадана закрыт доступ к Храмовой горе

92 Просмотров

Израильские власти запретили евреям и туристам — немусульманам посещать Храмовую гору в Иерусалиме до конца священного в исламе месяца Рамадан.

Как сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, такое решение было принято по результатам совещания по вопросам безопасности.

«По единогласной рекомендации министра обороны, начальника генерального штаба, главы Службы общей безопасности и генерального инспектора полиции было решено запретить посещение Храмовой горы евреям и туристам до окончания Рамадана», — говорится в сообщении.