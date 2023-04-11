Ильхам Алиев наградил орденами Агиля Аббаса и Али Гасанова

Агиль Мухаммед оглу Аббасов (Агиль Аббас) награжден орденом «За службу Отечеству» I степени.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, Агиль Аббас награжден за многолетнюю эффективную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана.
Также распоряжением президент Али Шамиль оглу Гасанов награжден орденом «Шараф».
Согласно распоряжению, Али Шамиль оглу Гасанов награжден орденом «Шараф» за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике.