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Трамп предрек третью мировую войну для США «без боеприпасов»

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Экс-президент США Дональд Трамп предупредил, что при сохранении существующего положения вещей Америка скоро скатится в третью мировую войну, вести которую придется «без боеприпасов».

Он неоднократно критиковал своего преемника Джо Байдена в том, что тот допустил конфликт на Украине, чреватый, по мнению Трампа, ядерной конфронтацией США и России.

«Тем путем, которым следуют США, мы вскоре окажемся в третьей мировой войне и без боеприпасов», — написал Трамп в социальных сетях.

США и их союзники признают постепенное истощение арсеналов в условиях растущих поставок оружия и боеприпасов на Украину.

«Оптимальным и единственным способом решить проблему с Китаем и любую другую проблему, которые у нас есть, — избавиться от Байдена», — написал в понедельник Трамп.

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