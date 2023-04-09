Иран готовится к открытию посольства в Саудовской Аравии

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Техническая делегация Ирана собирается посетить Саудовскую Аравию, чтобы там подготовить открытие посольства своей страны в Эр-Рияде.

Об этом в воскресенье сообщили западные СМИ, которые сослались на информацию полуофициального агентства ISNA.

Об этом было объявлено вскоре после того, как главы МИД Ирана и Саудовской Аравии встретились в Пекине на первой официальной встрече за более чем 7 лет. Китай при этом выступил посредником в восстановлении отношений между региональными державами.

Кроме того, агентство сообщило, что делегация в воскресенье утром посетила посольство Саудовской Аравии в Тегеране.