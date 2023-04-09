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Зеленский отправится с визитом в Германию

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Германию в мае 2023 года. Это будет первый визит политика на территорию ФРГ с момента начала войны, сообщает Bild.

Соответствующей информацией с изданием поделились высокопоставленные чиновники немецкого правительства.

Сообщается, что Зеленский может посетить ежегодную премию Карла Великого. Церемония награждения состоится в Аахене. Там с похвальной речью выступит канцлер Олаф Шольц. Планируется, что Зеленский приедет туда лично, чтобы присутствовать на мероприятии.

Премия Карла Великого присуждается за вклад в развитие Европы и европейскую интеграцию. В декабре комитет премии огласил лауреатом 2023 года Зеленского и весь украинский народ.

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