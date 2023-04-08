«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Россия закрывает треть потребностей Турции в газе, заявили в Анкаре

gaz3

Россия закрывает одну треть, около 30%, потребности Турции в природном газе, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез, сообщает РИА Новости.

Ранее он заявлял, что Анкара оплачивает некоторую часть поставок в рублях, ведет переговоры по цене.

«Мы заключаем необходимые соглашения. Будем увереннее в этом плане с началом потребления отечественного газа (с Черного моря). Мы получаем одну треть, около 30 процентов, необходимого нам газа из России. Также получаем газ из Азербайджана и Ирана», — сказал Донмез в интервью CNN Türk.

В октябре агентство Bloomberg писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. Источники отмечали, что пока не ясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению.

Теги:
Из этой рубрики
Makron
Мир

Создать ЧВК «Вагнер» Пригожин написал письмо Макрону

2023/04/08, 21:10
162563912760e548d73f9961.15631020
Мир

В Ереване полиция задержала дезертира из России

2023/04/08, 20:27
gaz3
Мир

Россия закрывает треть потребностей Турции в газе, заявили в Анкаре

2023/04/08, 19:50
2018 03 14T074919Z 1278241855 UP1EE3E0LQ7GT RTRMADP 3 GERMANY POLITICS pic4 zoom 1500x1500 28024
Мир

В ФРГ отменили последние ограничения для борьбы с COVID-19

2023/04/08, 19:40
knr
Мир

КНР проводит учения вокруг Тайваня

2023/04/08, 14:00
papi
Мир

Итальянский бегун погиб во время тренировки в результате нападения медведя

2023/04/08, 12:46
gaz3
Мир

Парламент Турции принял первые законодательные решения для работы газового хаба

2023/04/08, 11:58
27958289269bb37586d9fd5b2cf11eb2 4357652
Мир

Средний коридор: новые реалии

2023/04/08, 10:55
2021 09 05T191907Z 464890011 RC2RJP9RD0D6 RTRMADP 3 TURKEY DAILYLIFE pic 32ratio 900x600 900x600 29728
Мир

Отдых в Турции подешевел для россиян

2023/04/08, 10:05