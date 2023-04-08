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Назальная ковид-вакцина лучше классических

nazal

Ученые из Медицинского университета Берлина Шарите выяснили в экспериментах на хомяках, что назальная вакцина sCPD9 для иммунизации против вируса SARS-CoV-2 вызывает более сильный иммунный ответ, чем существующие препараты. Исследование опубликовано в журнале Nature Microbiology.

Исследователи сравнили иммунный ответ и доклиническую эффективность мРНК-вакцины Pfizer-BioNTech BNT162b2 и живой аттенуированной вакцины sCPD9 у сирийских хомяков. Их заражали «дельта»-вариантом SARS-CoV-2 через 14 дней после второй дозы вакцины. Две дозы вакцины вводили в нос животных с разницей в 21 день.

Назальная вакцина обеспечивала лучшую защиту от инфекции SARS-CoV-2, чем мРНК-вакцина. Она оказалась эффективной в предотвращении воспаления и пневмонии, но наиболее сильный иммунный ответ и защита от инфекции наблюдались у животных, вакцинированных обеими типа вакцин.

Вакцины против COVID-19, которые вводятся внутримышечно, стимулируют выработку нейтрализующих антител, но менее эффективны в стимулировании местного иммунитета в слизистой оболочке носа и в легочной ткани. Антитела слизистых оболочек играют важную роль в снижении возможности вируса заражать человека и передаваться другим.

Результаты ученых требуют подтверждения в клинических испытаниях с участием людей.

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