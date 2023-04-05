Предприниматель Илон Маск указал на важность обеспечения беспристрастной системы правосудия в свете предъявления в суде Нью-Йорка обвинений бывшему президенту США республиканцу Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании 2016 года.

«Во избежание потери доверия американского общества важно, чтобы наша система правосудия одинаково действовала как в отношение демократов так и республиканцев», — написал он в Twitter.

По мнению предпринимателя, партия, которая «ставит правосудие выше кумовства», заслуживает наибольшего доверия.