Студентка Гянджинского государственного университета Кюбра Фамиль гызы Гасанова покончила жизнь самоубийством. Девушка повесилась в своем доме, уточняет АПА.
По данному факту проводится расследование.
Студентка Гянджинского государственного университета Кюбра Фамиль гызы Гасанова покончила жизнь самоубийством. Девушка повесилась в своем доме, уточняет АПА.
По данному факту проводится расследование.
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