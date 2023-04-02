Переговоры заместителей глав дипведомств России, Турции, Сирии и Ирана пройдут в понедельник, все делегации уже прибыли в Москву для проработки дальнейшей встречи на уровне министров, сообщает ТАСС.

«Завтра состоятся консультации по подготовке встречи министров иностранных дел. Все делегации уже приехали в Москву», — указал собеседник агентства.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве отметил, что главной целью встречи станет «сближение взглядов Турции и Сирии». В свою очередь спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов выразил надежду, что эта «посредническая миссия, направленная на очень важную стратегическую цель — нормализацию сирийско-турецких отношений, — завершится общим успехом».