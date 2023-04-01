Окружной прокурор Манхэттена настаивал на аресте экс-президента США Дональда Трампа. В свою очередь, адвокаты экс-президента США из-за беспрецедентного характера обвинения просят согласовать условия сдачи политика с представителями суда и Департаментом полиции Нью-Йорка. Об этом пишет Politico.

По данным журналистов, адвокат Трампа Джо Такопина подтвердил, что переговоры между сторонами продолжаются и миллиардер сам явится в офис прокуратуры Манхэттена, но точной даты не назвал.

Экс-порнозвезда Сторми Дениэлс, которая замешана в этом деле, накануне, заявила, что готова явиться в суд и дать показания против Трампа.