Ситуация на армяно-азербайджанской границе и в зоне Карабаха чревата серьезной дестабилизацией.

Об этом генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов заявил на расширенном совещании руководящего состава в штабе ОДКБ.

По оценке Тасмагамбетова, в настоящее время сохраняют актуальность риски, связанные с обстановкой в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе.

Он назвал нынешнюю напряженность в регионе «следствием многолетних противоречий».