Экс-форвард московского ЦСКА и сборной Азербайджана Вагиф Джавадов высказался о возможности проведения товарищеской встречи между азербайджанской и российской командами.

В частности, он отметил, что этот матч представляет большой интерес для болельщиков двух стран.

«Всегда приятно играть со сборной России. К матчу против этой команды большой интерес. Это вопрос к руководству. Думаю, если бы такая игра состоялась, то пошла бы на пользу всем. И болельщики были бы рады», — цитирует Джавадова Rusfootball.