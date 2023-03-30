Азербайджанская модель «ASAN xidmət» уже используется в качестве примера.

Об этом говорится в заявлении помощника генсека ООН по экономическому развитию Навида Ханифа на встрече с председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət) Ульви Мехтиевым.

В рамках встречи Н.Ханиф был проинформирован о деятельности «ASAN xidmət». У.Мехтиев подчеркнул, что с созданием структуры были достигнуты серьезные успехи в области обеспечения эффективного государственного управления, предоставления государственных услуг гражданам.

Помощник генерального секретаря ООН в свою очередь поведал о вкладе Азербайджана в ООН.

Н.Ханиф отметил, что презентация успешного азербайджанского бренда «ASAN xidmət» государствам-членам организации является примером тесного сотрудничества Азербайджана и ООН: «Мы рады, что Азербайджан делится всеми своими успехами с другими государствами-членами ООН, и азербайджанская модель уже используется в качестве примера».

Он добавил, что «ASAN xidmət» является уникальной концепцией, необходимо продолжать применять эту практику в государствах-членах организации, а также еще раз подчеркнул поддержку Государственного агентства представляемой им структуры в этом направлении.