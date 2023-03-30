Заметный рост спроса на туры в Азербайджан отмечается в России после сообщения об отмене ковидных ограничений в стране, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Уже по итогам первых дней после сообщения об отмене ковидных ограничений на въезде туроператоры фиксируют заметный рост спроса на туры в Азербайджан, в том числе на майские праздники», — отмечается в сообщении.

По данным туроператора «Веди групп», в первый день после объявления о снятии ограничений количество бронирований составило 75% от общего числа бронирований по направлению за месяц. Большая часть запросов приходится на майские праздники, туристы в основном интересуются экскурсионными поездками в Азербайджан. По прогнозам PAC Group, ближе к лету спрос на туры в страну возрастет, так как туристы будут запрашивать туры с отдыхом на море.

Эксперты напомнили, что в конце апреля в азербайджанской столице пройдет этап гонки «Формула-1», в связи с чем цены на размещение вырастут, а количество мест в отелях сократится. Как отметили в Fun&Sun, остановки продаж в некоторых отелях наблюдаются уже сейчас. На вторые майские праздники — с 6 по 9 мая — цены в отелях вернутся к стандартному уровню, сообщили в «Русском экспрессе».