Армянская сторона снова отказалась встречаться с азербайджанской в Баку, они желают провести встречу в Ходжалах при посредничестве российский миротворцев. Я бы им предложил встретиться в мониторинговом центре Агдама, в котором есть и российские, и турецкие представители. Я не думаю, что идея встретиться в Ходжалы, в штабе РМК, хорошая. Об этом сказал Minval.az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По его словам, армяне не смогут долго сопротивляться и строить из себя гордых.

«Есть реалии и нужно идти в ногу со временем. Поживут две недели без газа и света, и имеющимися логистическими трудностями, и поумнеют. У них есть конкретные проблемы, которые надо обсуждать. Есть политические вопросы, а есть и вопросы, связанные с коммуникациями, энергетикой, использованием водных ресурсов. Так что встречаться и разговаривать необходимо», — считает депутат.