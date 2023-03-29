Военно-медицинский персонал азербайджанской армии, направленный в Турцию для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате землетрясения, произошедшего в братской стране, награжден соответствующим приказом министра обороны.

Как сообщает Минобороны, 29 марта в Главном клиническом госпитале Минобороны состоялась церемония вручения наград.

Отмечено, что наши военно-медицинские работники в Кахраманмараше во взаимодействии с представителями Министерства здравоохранения Турции и ВС Турции провели в общей сложности 81 хирургическую операцию и оказали амбулаторную помощь 517 лицам.