Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решение отложить рассмотрение судебной реформы, которая привела к широкомасштабным протестам по всей стране.

«На основании моей национальной ответственности и желания предотвратить раскол общества я принял решение приостановить второе и третье чтение закона на этой сессии Кнессета для того, чтобы дать время достичь согласия во время следующей сессии Кнессета. Так или иначе мы проведем реформу, которая вернет потерянные баланс между ветвями власти», — сказал Нетаньяху в ходе своего обращения к народу.

«Есть одна вещь, на которую я не готов пойти, есть радикальное меньшинство, которое готово разорвать нашу страну на части […] Я требую, требую от глав сил безопасности, от глав армии выступить резко и четко против этого явления, не принимать его не понимать его, остановить отказничество», — сказал он. «Граждане Израиля, я не готов порвать наш народ на части», — подчеркнул Нетаньяху, напомнив в начале выступления притчу царя Соломона о настоящей матери, не позволившей разорвать своего ребенка на части.