Президент США Джо Байден предупредил иранское руководство, что администрация будет действовать жестко, чтобы защитить находящихся в Сирии американцев, сообщают СМИ.

«Мы не ищем конфронтации, но будем защищать наших граждан», – заявил он.

Белый дом также известил Конгресс, что принял решение об ударах, чтобы обеспечить безопасность американских сил и предотвратить новые атаки со стороны Ирана и его сателлитов.

«Удары были нанесены так, чтобы избежать эскалации, восстановить сдерживающий потенциал и избежать жертв среди мирного населения», – говорится в заявлении.

В результате атак проиранских группировок по базам в Сирии, на которых находятся американцы, погиб один гражданский подрядчик и получили ранения шесть военнослужащих. Ответным ударом было уничтожено 19 человек, в том числе трое сирийских солдат.