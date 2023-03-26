На своем первом крупном предвыборном мероприятии экс-президент Дональд Трамп поднял вопрос об импичменте против него и «выстрелил» в демократов, пишет издание «Шпигель».

Перед лицом предстоящего обвинения бывший президент США Дональд Трамп не оставляет возможности изобразить из себя жертву.

«Новое оружие, используемое неконтролируемыми демократами для обмана на выборах, — это уголовное расследование в отношении кандидата», — заявил Трамп в субботу вечером (по местному времени) в американском штате Техас на своем первом крупном предвыборном мероприятии .

Прокуратура Нью-Йорка ведет расследование в отношении экс-президента, который был отстранен от должности из-за выплат за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Карен Макдугал. Обвинительное заключение по этому делу кажется все более вероятным и ожидается в ближайшем будущем. Следователи обеспокоены тем, мог ли Трамп нарушать законы о финансировании избирательной кампании, производя платежи. Это будет первое обвинение, выдвинутое прокуратурой против бывшего президента США.