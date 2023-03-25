В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Великобритании и Северной Ирландии, в Азербайджане завершился курс «Операции по поддержанию многонационального мира».

Как сообщает Минобороны, при участии личного состава воинской части, чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства в нашей стране Фергуса Олда, специалистов британской военной консультативно-тренинговой группы и слушателей, выпускникам курса были вручены сертификаты.

Выступившие на церемонии отметили важность подобных курсов с точки зрения взаимного обмена опытом.

Было отмечено, что в ходе курса специалисты тренинговой группы провели практические занятия для военнослужащих по операциям по поддержанию мира, правилам поведения в соответствии с Кодексом ООН, праву вооруженных конфликтов и по другим тематикам.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.