Наши братские отношения с Азербайджаном и впредь будут развиваться.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, который встретился с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым в Нью-Йорке, США.

«Мы встретились с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым и его делегацией в Турецком доме. Наши отношения, основанные на нашем братстве, на общем языке, культуре и истории, будут и впредь развиваться на таком уровне, который будет примером для многих стран во всех сферах», — отметил Вахит Киришчи.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, который встретился с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым в Нью-Йорке, США.

«Мы встретились с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым и его делегацией в Турецком доме. Наши отношения, основанные на нашем братстве, на общем языке, культуре и истории, будут и впредь развиваться на таком уровне, который будет примером для многих стран во всех сферах», — отметил Вахит Киришчи.