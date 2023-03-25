Глава МИД Германии Анналена Бербок и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече в Тбилиси обсудили перспективы получения республикой статуса кандидата в члены Евросоюза.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

«Главными темами обсуждения были плодотворное сотрудничество Грузии и ФРГ, прогресса, достигнутого Грузией на пути европейской интеграции и динамика выполнения рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса кандидата в члены ЕС», — говорится в заявлении.

Как в нем отмечается, Гарибашвили поблагодарил Бербок за «политическую и практическую помощь Грузии» со стороны ФРГ в процессе евроинтеграции. Стороны обсудили вопросы безопасности в регионе и мире. Премьер заверил собеседницу, что Грузия «продолжит выполнять конструктивную роль в поддержке мира и стабильности в регионе».

Бербок прибыла в Грузию в четверг вечером с первым официальным визитом. В пятницу она провела встречи с главой МИД Ильей Дарчиашвили, президентом Саломе Зурабишвили и представителями неправительственных организаций.